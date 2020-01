[Videos] Alle Landratskandidaten im Interview

Landrat Johann Kalb (CSU) hat bei der Kommunalwahl im März fünf Herausforderer: Marco Strube (FDP), Andreas Schwarz (SPD), Bernd Fricke (Grüne), Tobias Sieling (ÖDP) und Bruno Kellner (FW). Wir wollen von allen sechs Kandidaten wissen, wie sie die Region voranbringen wollen. Dazu tourt FT-Redaktionsleiter Michael Memmel durch den Landkreis.

Marco Strube (FDP) beim Interview in Hirschaid

Andreas Schwarz (SPD) spricht in Unterhaid über seine Ziele

Weitere Termine

Nach den Interviews mit Marco Strube (FDP) und Andreas Schwarz (SPD) folgen noch die mit Bernd Fricke (Grüne) am Mittwoch, 22. Januar, 19 Uhr, im Brauerei-Gasthaus Müller in Debring; Tobias Sieling (ÖDP) am Donnerstag, 23. Januar, 19 Uhr, im Brauerei-Gasthof Drei-Kronen in Memmelsdorf; Johann Kalb (CSU) am Freitag, 24. Januar, 16 Uhr, im Levi-Strauss-Museum in Buttenheim; und Bruno Kellner (FW) am Mittwoch, 29. Januar, 19 Uhr, im Gasthaus "Zum Goldenen Löwen" in Rattelsdorf. Bei einer Podiumsdiskussion am 17. Februar im Kulturboden Hallstadt treffen alle Kandidaten aufeinander. Anmeldung online auf infranken.de/abovorteil oder unter 0951/188 108. Fragen an die Kandidaten dort oder per Mail an redaktion.bamberg@infranken.de