Video: Gottesdienst mit Palmzweigen und Eseln

Der katholische Klinikpfarrer Roland Huth gestaltete die Messfeier zusammen mit Doris Hartmannsgruber, Sabine Wicklow und Organist Markus Sperlein am Sonntag um 9 Uhr in der Kapelle im Klinikum am Bruderwald. Natürlich war die Corona-Krise, die aktuell alle Menschen davon abhält selbst Gottesdienste zu besuchen, stets präsent in der Predigt des Geistlichen und in dem Gottesdienst. So lautete eine der Fürbitten: "Für alle, die sich in diesen Wochen einsam und verlassen fühlen, dass sie um deine Nähe wissen und Ihre Sozialkontakte wieder aufnehmen."

Auch in der Karwoche wollen wir Gottesdienste übertragen. Interessierte Pfarrgemeinden können sich diesbezüglich an uns wenden: Tel. 0951/13296101 oder per Mail an m.memmel@infranken.de.