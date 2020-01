Öffentlichkeitsfahndung widerrufen: Vermisste 17-Jährige aus Kreis Bamberg von Polizei gefunden

Über die Weihnachtsfeiertage hielt sich eine 17-Jährige aus dem Landkreis Bamberg laut Polizei bei ihren Eltern in Kemmern auf. Als sie am Abend des 2. Januar 2020 am Bahnhof Bamberg in einen Zug stieg, der sie wieder zum Antonia-Werr-Zentrum in St. Ludwig (Unterfranken) bringen sollte, verschwand die Jugendliche zunächst spurlos.

Seitdem war nicht bekannt, wo sich die Jugendliche aufhielt. Eine Textnachricht wurde den Eltern der 17-Jährigen zugestellt, in der stand, dass es ihrer Tochter gut gehe. In den folgenden Tagen wurde den Eltern über Textnachrichten mitgeteilt, dass es ihrer Tochter gut ginge.

Öffentlichkeitsfahndung sollte helfen

Suchmaßnahmen der Polizei verliefen zunächst ergebnislos. Der Aufenthaltsort der jungen Frau ließ sich nur schwer eingrenzen, da sie sowohl in Bamberg als auch im Bereich Unterfranken aus dem Zug hat aussteigen können.

Da die 17-Jährige auf medizinische Hilfe angewiesen war, entschied sich die Polizei zu einer Öffentlichkeitsfahndung. Am Dienstagnachmittag teilte die Polizei schließlich mit, dass die 17-Jährige von einer Polizeistreife in Karlsruhe gefunden wurde. Die Jugendliche wird nun ihren Eltern übergeben.

Was tun, wenn ein geliebter Menschen vermisst wird?Hier finden Sie Informationen, Hilfe und aktuelle Vermisstenanzeigen aus Franken.