Vermisstensuche mit Hubschrauber in Bamberg

Vermisstensuche beendet: Seit Montagmittag (25. Mai 2020) wurde eine 76-Jährige aus dem Landkreis Bamberg vermisst.

Gegen 13 Uhr war die 76-Jährige mit ihrem Ehemann bei einer Apotheke in der Bamberger Hainstraße, als sie sich zu Fuß in unbekannte Richtung entfernte. Intensive Suchmaßnahmen nach der in Buttenheim wohnhaften Frau durch die Polizei Bamberg, mit Unterstützung von Suchhunden und eines Polizeihubschraubers blieben zunächst ohne Ergebnis. Am Montagabend bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der Frau. Nur kurze Zeit später folgte die Entwarnung: Die Vermisste wurde gefunden und zu ihrem Ehemann nach Hause gebracht.