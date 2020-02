Frensdorf vor 2 Stunden

Bürgermeisterwahl

Verlängerung für die Ära Kötzner in Frensdorf?

In Frensdorf strebt Jakobus Kötzner (AWL) eine fünfte Amtszeit an. Martin Fischer tritt für die Christliche Wählerliste (CWL) gegen den Amtsinhaber an.