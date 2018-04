Verkehrsbeeinträchtigung auf der Bischofsmühlbrücke

Am 14. und 15.04.2018 kommt es im Bereich der Geyerswörthstraße und Bischofsmühlbrücke wegen umfangreicher Arbeiten zum Umbau des Baukrans zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine Fahrspur auf der Bischofsmühlbrücke wird in diesem Zeitraum vollständig gesperrt und der Verkehr über die noch verbleibende Fahrspur geleitet. Eine mobile Lichtsignalanlage sorgt in dem Bereich für einen geregelten Verkehr.