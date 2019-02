Veränderungen bei der VR-Bank Bamberg

In den kommenden Monaten wird es bei der VR-Bank Bamberg Veränderungen geben. Unter anderem werden die bisherigen Geschäftsstellen in Rattelsdorf, Ebing und Mürsbach in einem Servicepoint zusammengefasst. "Wir orientieren uns mehr an den sich verändernden Gewohnheiten unserer Kunden, deshalb gehen wir vom Marktplatz weg ins neue Ärztehaus", sagt VR-Bank-Vorstandsvorsitzender Ulrich Stock. "Wir bedauern das natürlich sehr, es geht was verloren", sagt hingegen Rattelsdorfs Bürgermeister Bruno Kellner (VU).

Bei der VR-Bank verändert sich nicht nur die Geschäftsstellenstruktur rund um Ratteldorf. So soll laut Stock auch im neuen Memmelsdorfer Ärztehaus der Gewobau "eine gut erreichbar und modern ausgestattete Filiale für den Raum Memmelsdorf, Lichteneiche und Gundelsheim entstehen". Und auch in Hallstadt sei man fast mit der Renovierung fertig, ab Mitte Februar gebe es dort eine VR-Bankfiliale "auf dem modernsten Stand". Die Kundenfrequenz gerade in den kleineren Filialen sei gering gewesen, zudem ließe sich dort die Barrierefreiheit nicht so umsetzen wie in den neuen Geschäftsstellen.

