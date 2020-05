Ein öffentlicher Bücherschrank soll den Menschen Freude bereiten. Wer will, kann sich daraus eines oder mehrere Werke entnehmen und diese, wenn möglich, durch eigene Bücher ersetzen. In vielen Städten und Gemeinden finden sich mittlerweile solche Bücherschränke.

In Hallstadt gibt es schon seit Herbst 2018 eine solche Station. Nun kam es dort zu einem unschönen Zwischenfall: In der Nacht von Montag auf Dienstag (12. Mai 2020) haben Unbekannte Bücher aus dem Bücherschrank im Stadtpark an der Marktscheune entnommen und verbrannt.

Stadt Hallstadt zeigt sich entsetzt über Bücherverbrennung - Zeugen gesucht

Die Stadt Hallstadt zeigt sich gegenüber inFranken.de fassungslos über das Verbrennen der Bücher. Von Beginn habe eine Menge Arbeit in dem Projekt gesteckt, erklärt eine Sprecherin der Stadt. Ehrenamtliche hätten die Idee der Stadtbücherei Kilian zusammen mit der Stadt realisiert. Das Team der Bücherei kümmere sich seitdem um den offenen Bücherschrank und bestücke ihn immer wieder neu.

"Wir können nicht verstehen, wie solch ein vorbildliches Engagement (und eine Zusatzleistung für unsere Bürgerinnen und Bürger) von Vandalen mit Füßen treten wird", heißt es in einer Mitteilung an inFranken.de.

Auf ihrer Facebookseite veröffentlichte die Gemeinde Fotos der verbrannten Literatur. Dabei ist zu sehen, dass ein Großteil der Bücher zudem zerrissen wurde, bevor sie in Flammen gesetzt wurden. „Das geht nicht“, ist die klare Aussage der Stadt. Ziel sei es nun, die Verantwortlichen ausfindig zu machen.

Hinweise auf den oder die Täter können dem Ordnungsamt unter der 0951 750-30 oder 0951 750-33 gemeldet werden.

Es bleibt zu hoffen, dass es sich bei der Aktion um eine einmalige Sache handelt. Schließlich finden viele Menschen gefallen am Lesen. Wer aktuell genügend Zeit hat, findet hier die besten Bücher gegen Corona-Langeweile. Immerhin: Ein paar der Bücher haben überlebt, da nicht alle Werke aus dem Bücherschrank entnommen wurden.

ml