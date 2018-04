Unwetter in Franken: Starke Gewitter am Montagabend

Am Montag kommt es laut deutschem Wetterdienst in Teilen Frankens zu starken Gewittern. Der DWD gab eine amtliche Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) für die Kreise Bamberg, Bad Kissingen und Kitzingen heraus.Die Warnungen gelten für Bad Kissingen bis 18.30 Uhr. In Bamberg und Kitzingen ist ebenfalls bis mindestens 18.30 Uhr mit starken Gewittern zu rechnen. Die Warnungen können jedoch auch noch verlängert werden.Doch auch in anderen Gebieten Frankens kann es am Montag vereinzelt Gewitter geben. Der DWD weist außerdem auf mögliche Gefahren hin: Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.