Corona überschattet derzeit alles - auch die Kommunalwahl. Doch steht am Sonntag , 29. März, eine Entscheidung enormer Tragweite an: Es wird die Frage beantwortet, wer Bamberg in den nächsten sechs Jahren als Oberbürgermeister lenken wird. Amtsinhaber Andreas Starke (SPD) musste sich bei de...