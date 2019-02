Unfall bei Scheßlitz-Peulendorf - Auto landet kopfüber in Bach: Ein Auto kam in der Nacht auf Freitag, 1.02.2019, von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei am Morgen.

Das Fahrzeug überschlug sich und landete kopfüber in einem Bach. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den verunglückten Wagen. Am Donnerstagabend hat sich ein weiterer schwerer Unfall im Kreis Bamberg ereignet: Eine Autobahn war kurzzeitig gesperrt.