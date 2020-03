Im oberfränkischen Litzendorf (Kreis Bamberg) hat sich am Mittwoch (11. März 2020) ein schwerer Unfall ereignet. Laut ersten Angaben der Polizei ist es gegen 14 Uhr zum Verkehrsunglück gekommen.

In der Straße "Am Bühl" wurde der Mitarbeiter einer Müllverarbeitungsfirma schwer verletzt. Ein Müllauto krachte in den Mann. Das sagte eine Sprecherin der Polizei zu inFranken.de.

Schwerer Unfall in Litzendorf: Straße gesperrt

Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Dort wird er medizinisch versorgt. Die Straße, in der sich das Verkehrsunglück ereignet hat, ist derzeit gesperrt (Stand: 14.45 Uhr). Ein Sachverständiger wurde zur Beurteilung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Sobald der inFranken.de-Redaktion neue Informationen zum schweren Unfall in Litzendorf vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.