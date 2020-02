A73: Zwei Unfälle am Samstagabend - Verletzte nach Kollision bei Bamberg

Auf der Autobahn 73 in Fahrtrichtung Suhl haben sich am Samstag (22. Februar 2020) gegen 21 Uhr bei Bamberg-Süd gleich zwei Unfälle binnen kürzester Zeit ereignet.

Kurz nach der Abfahrt Bamberg-Süd war es zunächst zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Kurz darauf kam es dann zu einem Folgeunfall - abermals fuhr ein Auto einem anderen auf.

Zwei Unfälle auf A73 bei Bamberg-Süd: Autobahn gesperrt

Zwei Menschen wurden bei den beiden Unfällen am Abend leicht verletzt, wie die Polizei auf inFranken.de-Nachfrage informiert. Beide Verletzten kamen mit Prellungen davon.

Der Schaden an den vier Fahrzeugen beträgt etwa 40.000 Euro. Die A73 musste in Fahrtrichtung Suhl für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Gegen 2 Uhr in der Früh waren alle Aufräumarbeiten beendet.