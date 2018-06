Unfall am Würgauer Berg: Leichtkraftrad-Fahrerin (16) verletzt

Angesichts der Vielzahl von schweren Motorradunfällen am Würgauer Berg in der Vergangenheit, wurde zunächst Schlimmes befürchtet, als am Mittwochnachmittag bei der Polizei die Meldung über einen Unfall auf der B22 bei Würgau einging.Vor Ort konnte dann jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Eine junge Fahranfängerin war mit ihrem Leichtkraftrad bergab in Richtung Würgau unterwegs. Kurz vor der " Applauskurve" beging die 16-Jährige einen Fahrfehler und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie stieß hierbei gegen einen Leitpfosten und verletzte sich dadurch leicht an der Schulter. Als sie schließlich schon fast mit ihrer Maschine zum Stillstand gekommen war, fiel diese noch um.Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die junge Fahrerin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.Weitaus schlimmere Folgen hatte ein Motorradunfall im Landkreis Kronach . Hier kam ein 61-jähriger Biker ums Leben. Weil der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei noch Zeugen.