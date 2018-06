Auf Nachhauseweg von Johannisfeuer: 14-Jähriger von Fahranfänger bei Unfall tödlich verletzt

In einer 30er-Zone erfasste ihn ein Auto

In Strullendorf im Kreis Bamberg in Oberfranken ist in der Nacht auf Samstag ein 14-Jähriger auf dem Rückweg von einem Johannisfeuer ums Leben gekommen.

Ein 18-jähriger Fahrer war zum Unfallzeitpunkt mit seinem VW Golf Cabriolet auf dem "Auweg" in Richtung Sportplatz unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt lief eine Personengruppe zu Fuß vom Johannisfeuer am Sportplatz nach Strullendorf. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache wurde der 14-Jährige vom Fahrzeug frontal erfasst. Er kam am Fahrbahnrand mit schwersten Kopfverletzungen zum Liegen und musste reanimiert werden. Trotz der Bemühungen der hinzugerufenen Rettungskräfte und eines Notarztes starb er noch an der Unfallstelle.



Fahrer war betrunken und zu schnell unterwegs - für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät



Der Autofahrer war ersten Erkenntnissen betrunken und zu schnell unterwegs, als er den 14-Jährigen mit dem Auto in der 30er-Zone erfasste. Der Jugendliche starb noch am Unfallort, für die jugendlichen Zeugen und Angehörigen am Unfallort wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Strullendorf war zur Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle mit zahlreichen Kräften vor Ort.



Der 18-jährige Autofahrer und sein Beifahrer kamen mit einem Schock ins Krankenhaus. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.