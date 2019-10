Unfall im Überholverbot der B505: Musste der Familienvater wegen eines technischen Defekts sterben?

Am Samstagnachmittag (12. Oktober 2019) hat sich ein tragischer Verkehrsunfall auf der B505 zwischen Hirschaid und Pommersfelden im Landkreis Erlangen-Höchstadt ereignet, an dem laut Polizei vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein Mensch kam dabei ums Leben. Aktuell überprüft die Polizei, ob ein technischer Defekt die Ursache für den tragischen Unfall war. Auch ein medizinisches Problem könnte der Grund sein. Das teilte die Polizei am 14. Oktober mit. Der Unfall-Fahrer ist aktuell noch nicht ansprechbar.

Zunächst war unklar, wie schwer der Unfall wirklich war. Die Polizei bestätigte allerdings am späten Samstagabend, dass elf Menschen teils schwer bis lebensgefährlich verletzt wurden. Ein Mensch ist seinen lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus erlegen.

Riskantes Überholmanöver reißt einen Menschen in den Tod, elf weitere Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt

Zu dem schweren Unfall kam es durch ein riskantes Überholmanöver zwischen Hirschaid und Pommersfelden. Wie die Polizei berichtet, ignorierte ein Autofahrer, der mit zwei weiteren Insassen unterwegs war, das absolute Überholverbot. Gegen 16.30 Uhr überholte der Fahrer eines Mercedes ein weiteres, bislang unbekanntes, Auto. In der Folge kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei handelt es sich um einen Renault, der ebenfalls mit drei Menschen besetzt war.

Im Anschluss an den ersten Zusammenstoß krachte der 67-jährige Mercedes-Fahrer noch in ein weiteres Auto. In dem Nissan saßen laut Polizei ein Ehepaar sowie deren fünf Kinder im Alter von einem bis zwölf Jahren. Auch ein drittes entgegenkommendes Fahrzeug, ein Mercedes Sprinter, stieß mit dem Unfallverursacher zusammen.

120 Einsatzkräften bot sich Bild der Verwüstung auf der B505

Bei dem Frontalzusammenstoß mit dem Nissan überschlug sich dieser und blieb auf der Seite liegen. Die teils eingeklemmten Personen mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Hirschaid aus dem Fahrzeug befreit werden, wie die Polizei weiter berichtet. Etwa 120 Einsatzkräfte waren vor Ort. Ihnen bot sich ein Bild der Verwüstung. "Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein großes Trümmerfeld", so Bambergs Kreisbrandinspektor Alexander Ruderich im Gespräch mit News5.

Drei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen waren vor Ort und brachten die teils in Lebensgefahr schwebenden Menschen in verschiedene Kliniken. Der 41-jährige Nissan-Fahrer erlag noch am Abend seinen schwersten Verletzungen in einem Krankenhaus.

Wichtiger Zeuge: Rechtswidrig überholter Fahrer soll sich bei Polizei melden

Zur Klärung der Unfallursache war ein Gutachter an der Unfallstelle. Alle beteiligten Fahrzeuge sind sichergestellt und werden auf Spuren untersucht. Die Bundesstraße war für einige Zeit in beiden Richtungen voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Über die Schadenshöhe kann die Polizei aktuell noch keine Aussage treffen.

Die Polizeiinspektion Höchstadt bittet jetzt den Fahrer, des bislang unbekannten Autos, der von dem unfallverursachenden 67-jährigen Mercedes-Fahrer überholt wurde, sich zu melden. Die Telefonnummer ist die 09293/639414.

Diese Meldung wurde aktualisiert, nachdem die zuständige Polizeiinspektion die Angaben zum Unfall bestätigt hat.

In der Fränkischen Schweiz haben sich am Samstag bei bestem Ausflugswetter gleich zwei schwere Motorradunfälle ereignet. Eine Bikerin raste in einen stehenden Rettungswagen.