Schwerer Unfall auf Kreisstraße

Fünf Menschen bei Unfall in Oberfranken verletzt

Autofahrer leistete erste Hilfe bei gestürztem Kind

Schwerer Unfall in Oberfranken: Am Sonntagnachmittag (4. August 2019) hat sich in Stegaurach (Kreis Bamberg) ein Unglück ereignet. Informationen der örtlichen Polizei zufolge krachte dabei ein Auto in einen vorausfahrenden Wagen.

Unfall in Stegaurach: Fünf Menschen verletzt

Laut Polizei hatte ein Autofahrer auf der Kreisstraße angehalten, um einem auf dem parallel verlaufenden Fahrradweg gestürzten Kind zu helfen. Ein 46-jähriger Autofahrer bemerkte zu spät, dass das vorausfahrende Auto auf der Straße angehalten hatte und es kam zum Zusammenstoß.

Insgesamt wurden fünf Menschen durch die Wucht des Aufpralls verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie in umliegende Krankenhäuser.

Beide beteiligten Autos wurden abgeschleppt.

