Spektakulärer Unfall in Stegaurach: Autofahrer rutscht in Fischweiher und bleibt auf Dach liegen

Am Donnerstagabend wurde die Rettungsleitstelle verständigt, nachdem ein Autofahrer samt seinem Fahrzeug in einem Fischweiher in Stegaurach auf dem Dach zum Liegen kam.

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, passierte der Unfall auf einem Privatgrundstück am Ortseingang von Stegaurach im Kreis Bamberg. Der 77-jährige Grundstückseigentümer fuhr mit seinem Auto um den See, als er plötzlich abrutschte. Der Wagen kippte daraufhin um und blieb auf dem Dach im Wasser liegen.

Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Laut Polizei konnte er sich selbst aus seinem Auto befreien. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, um das Unfallauto zu bergen. Außerdem prüfte eine Umweltbehörde, ob Flüssigkeiten aus dem Auto in den Fischweiher gelaufen sind. Nach aktuellen Erkenntnisstand der Beamten scheint dies jedoch nicht der Fall zu sein.