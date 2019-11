Schwerer Unfall im Hafen zwischen Bamberg und Hallstadt: Autofahrer schwer verletzt

Am Sonntagabend hat sich im Industriegebiet zwischen Bamberg und Hallstadt ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei sind zwei Autos beteiligt, ein Mensch wurde schwer verletzt.

Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge geschah laut Pressealarm des Polizeipräsidiums Oberfranken an der Kreuzung Emil-Kemmer-Straße/Hafenstraße in Hallstadt in der Nähe einer Tankstelle.

Dies ist eine Erstmeldung. Dieser Artikel wird aktualisiert sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen.