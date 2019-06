Schwerer Unfall auf der A73: Fahrer eingeklemmt, Autobahn aktuell gesperrt, Rettungshubschrauber vor Ort

Schwerer Unfall im Kreis Bamberg: Auf der A73 hat sich am Donnerstagnachmittag auf Höhe der Anschlussstelle Zapfendorf ein Auffahrunfall ereignet. Ein Pkw ist auf einen Lkw aufgefahren. Das berichtet die Polizei Oberfranken.

Der Fahrer des Pkw wurde in seinem demolierten Fahrzeug eingeklemmt. Gegen 14:50 Uhr landete ein Rettungshubschrauber am Unfallort. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Suhl komplett gesperrt (Stand: 27.06.2019, 15 Uhr).

Wir aktualisieren diese Meldung, sobald weitere Informationen vorliegen.