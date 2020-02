Auf der A70 hat sich am Donnerstagmittag (6. Februar 2020) ein schwerer Unfall ereignet. Die Unfallstelle liegt auf Höhe der oberfränkischen Gemeinde Stadelhofen (Kreis Bamberg). In Fahrtrichtung Schweinfurt ist dort ein Lkw in Brand geraten.

A70: Lkw brennt - Feuerwehr vor Ort

Aktuell (Stand: 13 Uhr) ist die Feuerwehr und die Polizei vor Ort. Augenzeugen berichten, dass es sich in den Mittagsstunden auf der A70 staut. Mehr in Kürze auf inFranken.de