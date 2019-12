Auf der A70 ist es am Montagvormittag (2. Dezember 2019) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto krachte dabei gegen 11.15 Uhr in Fahrtrichtung Bayreuth in die Leitplanke. Der Unglücksort liegt zwischen den Anschlussstellen Kreuz Bamberg und Scheßlitz. Das sagte ein Sprecher der Verkehrspolizei zu inFranken.de.

A70-Unfall bei Bamberg: Zwei Menschen schwer verletzt