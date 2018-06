Schwere Verletzungen nach Unfall: Autofahrerin überschlägt sich auf B22 im Kreis Bamberg

Auf der Bundesstraße 22 im Kreis Bamberg hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, war die 56-jährige Fahrerin gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Burgebrach unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache ins Bankett geriet. Sie überschlug sich mit ihrem Renault mehrfach. Der Wagen blieb anschließend neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen.Die Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Würzburg gebracht. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 10.000 Euro.