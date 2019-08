Schwerer Unfall auf der Autobahn in Oberfranken

Auto schleudert von der Fahrbahn Warnung vor Starkregen in der Region

Schwerer Unfall auf der Autobahn:

Unfall bei Schlüsselfeld: Auto schleudert bei Starkregen von Autobahn

Am frühen Mittwochabend (7. August 2019) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Schlüsselfeld (Kreis Bamberg, Oberfranken) gekommen. Dabei ist ein Auto von der Straße abgekommen, wie die Polizei gegenüberbestätigte. Fotos der Agenturzeigen, dass es sich dabei um einen Sportwagen , des Herstellers " Porsche " handelt. Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits seit den Mittagsstunden vor Starkregen in ganz Franken. Insbesondere die oberfränkischen Bereiche Bamberg und Bayreuth stehen dabei im Fokus: Dort sind in den Nachmittagsstunden teilweise 33 Liter pro Quadratmeter gefallen. Möglicherweise sei die Fahrbahn der A3 sehr nass und es sei Aquaplaning aufgetreten, sagte die Polizei im Gespräch.

Das Auto landete neben der Autobahn auf dem Dach, wie Fotos zeigen. Aktuell liegen noch keine Erkenntnisse über Verletzte vor. Ebenfalls unklar ist, wie hoch der Schaden des Unfalls geschätzt wird. Laut verkehrsinformationen.de kommt es im Bereich des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen. Die Beamten sind aktuell noch mit der Aufnahme des Unfalls beschäftigt. Der Artikel wird aktualisiert, sobald es Neuigkeiten gibt.

Unfall auf der Autobahn: Hier ist das Unglück passiert

