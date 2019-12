Viereth-Trunstadt vor 12 Minuten

Unfall

Schiffsunfall in Schleuse bei Bamberg: Wasserschutzpolizei im Einsatz

Derzeit ist die Wasserschutzpolizei in Einsatz an der Schleuse in Viereth. Dort soll es zu einem Unfall mit einem Schiff gekommen sein.