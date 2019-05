Bamberg 22.05.2019

Unwetter

Oberfranken: Überhöhte Geschwindigkeit und nasser Belag - Starkregen sorgt für Unfälle

Die Regenfälle in Oberfranken haben auf den Straßen für einige Unfälle gesorgt. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kamen am Dienstag mehrere Autos ins Schleudern und landeten im Graben oder in der Leitplanke. Dadurch entstand ein hoher Sachschaden.