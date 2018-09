Hirschaid vor 21 Minuten

Drei Menschen verletzt

Oberfranken: Mercedes kollidiert mit Seat - Rettungsdienst muss anrücken

Am Freitagnachmittag hat sich ein Unfall in Hirschaid (Kreis Bamberg) ereignet. Auf der Umgehungsstraße in Richtung Strullendorf kollidierten ein Mercedes und ein Seat miteinander. Der Rettungsdienst musste anrücken.