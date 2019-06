Motorräder stoßen zusammen: Zwei Biker in Bamberg schwer verletzt, weiterer Unfall im Landkreis

In der Kronacher Straße in Bamberg kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein abbiegender Motorradfahrer ein entgegenkommendes Motorrad übersah.

Beide Motorradfahrer wurden bei dem folgenden Zusammenstoß schwer verletzt und jeweils ins Klinikum eingeliefert.

Laut Polizei Bamberg entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

Auch die Polizei Bamberg-Land meldet einen schwer verletzten Motorradfahrer: Ein 52-jähriger Biker befuhr am Sonntagmittag die Staatsstraße 2187 bei Litzendorf in nördlicher Richtung. Vor ihm bog ein vorausfahrendes Auto ab. Der Motorradfahrer erkannte dies und bremste mit der Vorderradbremse so stark ab, dass er mit seinem Motorrad stürzte.

Durch den Sturz verletzte er sich schwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

In Unterfranken wurde bei einem Unfall ebenfalls ein Zweiradfahrer schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Roller an einer Bordsteinkante hängen geblieben und mit dem Kopf gegen eine Mauer geprallt.