Würgau vor 1 Stunde

Motorradunfall

Motorradfahrer (21) stürzt in "Applaus-Kurve" am Würgauer Berg - verletzt ins Krankenhaus

Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag in der so genannten Applaus-Kurve am Würgauer Berg im Landkreis Bamberg alleinbeteiligt gestürzt und mitsamt seiner Maschine in eine Leitplanke gekracht.