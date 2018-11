Mit 3,16 Promille bei Bamberg unterwegs: Autofahrt endet für Frau (36) in Klinik

Mit einem enorm hohen Alkoholpegel wurde eine 36-jährige Autofahrerin in Memmelsdorf im Landkreis Bamberg angehalten. Dass sie überhaupt noch fahren konnte, ist verwunderlich.

Laut Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth hielt die Frau am Montagvormittag mit ihrem Auto am rechten Fahrbahnrand der Staatsstraße 2190 an. Eine Zeuge informierte daraufhin die Polizei, da die Fahrerin stark betrunken wirkte.

Mehr Meldungen aus dem Raum Bamberg: Er wollte zum Tempel nach Passau - Radfahrer ohne Licht auf der A70 bei Scheßlitz angehalten

Die eintreffenden Beamten stellten bei einem Alkoholtest einen Wert von 3,16 Promille fest, weshalb im Krankenhaus zusätzlich eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Weil sie so stark alkoholisiert war, wurde die 36-Jährige stationär in einer Klinik aufgenommen. Außerdem wird sie wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.