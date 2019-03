Schwerer Unfall in Oberfranken am Mittwochabend: In den frühen Abendstunden des Mittwochs (13. März 2018) ist es nahe des oberfränkischen Bambergs zu einem schweren Unfall gekommen. Ersten Informationen der Polizei zu folge, kam es auf der Staatsstraße 2262 zwischen Tütschengereuth und Trabelsdorf zu einem schweren Zusammenstoß zweier Autos.

Unfall zwischen Tütschengereuth und Trabelsdorf: Eine Person gestorben

Durch den Zusammenstoß der Wagen wurde laut Polizei zwei Menschen eingeklemmt. Wie die Polizei gegenüber inFranken.de bestätigte, ist eine Person beim Unfall ums Leben gekommen.

Die Staatsstraße 2262 zwischen Tütschengereuth und Trabelsdorf ist derzeit komplett gesperrt.

Die Beamten sind derzeit vor Ort. tu

inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es Neuigkeiten gibt.

Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten Zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten"

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: Oberfranken: Auto kracht in Schulbus mit 12 Kindern - Fahrer schwer verletzt