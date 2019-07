Kurz vor 15 Uhr am Montagnachmittag sah ein Gast des Badesees im Ortsteil Trabelsdorf den unter der Wasseroberfläche befindlichen Mann und nahm zunächst an, dass dieser tauchen würde. Dies berichtet die Polizei am Dienstag. Nachdem er nach einigen Sekunden nicht mehr auftauchte, sprang er in den See, um den Mann zu retten.

Zusammen mit einem weiteren Badegast suchte er unter Wasser zunächst erfolglos nach dem Verunglückten. Einem Angehörigen der DLRG gelang es schließlich, den Mann zu lokalisieren und ans Ufer zu bringen.

Mann ist in kritischem Zustand

Parallel zum Notruf begannen Ersthelfer mit der Reanimation des nicht mehr ansprechbaren Mannes. Der später eingetroffene Notarzt und eine Rettungsdienstbesatzung konnten ihn schließlich wiederbeleben und ins Krankenhaus transportieren. Er befindet sich derzeit noch im kritischen Zustand und wird intensivmedizinisch versorgt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat Ermittlungen zu den genaueren Hintergründen des Unglückes aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Beim Baden passieren immer wieder schwere Unfälle. Am Sonntag starb ein Mann in der Donau, nachdem er seine Kinder aus dem Wasser gerettet hatte.