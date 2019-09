Memmelsdorf vor 16 Minuten

Unfall

Kreis Bamberg: Autofahrerin rammt Ampel und anderes Auto - zwei Verletzte

In Oberfranken ist am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Autofahrerin ist über eine Verkehrsinsel gefahren, rammte einen Ampel und einen Mast und geriet in den Gegenverkehr, wo es nochmal krachte. Die Bilanz: Zwei Verletzte, einer davon mittelschwer.