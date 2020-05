Am Dienstagmorgen (12.05.2020) gegen 08.30 Uhr kam es in Leesten, Landkreis Bamberg, auf der Straße "Am Keller" zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos. Laut ersten Informationen der Polizei Oberfranken wurden dabei drei Menschen verletzt.

Die Einsatzkräfte befinden sich momentan noch vor Ort. Bis zur Räumung der Unfallstelle kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Dieser Artikel beruht auf einer Erstmeldung der Polizei. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden sie an dieser Stelle aktualisiert.