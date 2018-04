Kreis Bamberg: Beim Überholen Kontrolle verloren - 18-Jähriger kracht gegen Baum

Mit schweren Verletzungen musste ein 18-jähriger Mann im Kreis Bamberg nach einem Unfall am Dienstagnachmittag ins Klinikum gebracht werden. Der Fahranfänger hatte laut Polizei beim Überholen die Kontrolle über sein Auto verloren und war frontal gegen einen Baum gekracht.Demnach hatte der junge Mann gegen 16.40 Uhr zwischen Reichmannsdorf und Treppendorf zum Überholen angesetzt. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei, war der Fahranfänger zu schnell unterwegs. Ohne Fremdverschulden verlor er dann die Kontrolle und schleuderte gegen einen Baum.Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät befreien. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.Die Staatsstraße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Laut ersten Schätzungen entstand am Auto ein Schaden von rund 10.000 Euro.