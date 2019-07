Schwerer Unfall im Landkreis Bamberg

Crash zu Beginn des Wochenendes

Drei Menschen verletzt

Schwerer Unfall in Oberfranken: In der Nacht auf Freitag (6. Juli 2019) ist es bei Frensdorf (Kreis Bamberg) zu einem folgenschweren Unfall gekommen: Drei Menschen wurden teils schwer verletzt. Informationen der örtlichen Polizei nach, ereignete sich der Unfall gegen 3 Uhr auf einer Verbindungsstraße zwischen Untergreuth und Frensdorf.

Auf Höhe des Greuther Sees raste der 18-jährige Fahranfänger, der am Steuer des Wagens saß, in eine 90-Grad-Kurve: Dabei kam das Auto von der Fahrbahn ab, setzte auf die Schutzplanke auf und rutschte an der Leitplanke entlang. Anschließend überschlug sich das Auto mehrmals. Auf einer Wiese am Hang kam der Wagen schließlich zum Stehen.

Totalschaden nach Crash-Fahrt bei Bamberg: Fahranfänger und Beifahrer schwer verletzt

Der 18-jährige Fahrer sowie sein Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der dritte Insasse auf der Rückbank wurde leicht verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die drei 18-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehren aus Reundorf sowie Frensdorf waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf 10.000 Euro.

