Fahrradfahrerin in Bamberg schwer verletzt: Ersthelfer und Zeugen gesucht

Bereits am vergangenen Dienstag (12.06.18) gegen 21.30 Uhr stürzte eine Fahrradfahrerin an der Weide, auf Höhe des Spielplatzes, von ihrem Fahrrad.Laut Angaben der Polizei Bamberg zog die Radlerin sich schwere Verletzungen zu, woraufhin sie anschließend durch den Rettungsdienst ins Klinikum Bamberg gebracht wurde. Da die Frau keinerlei Erinnerung an den Unfallvorgang hat, werden die Ersthelfer oder andere Zeugen des Sturzes gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Telefon 0951-9129-210, zu melden.