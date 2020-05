Eine Frau ist mit ihrem Pedelec im Landkreis Bamberg gestürzt und schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei Bamberg-Land.

Die 68-Jährige war am Sonntagmittag (03.05.2020) mit ihrem Pedelec auf der Ortstraße "Am Steinig" in Drosendorf unterwegs, als ein Fußball von einem Grundstück auf die Straße rollte.

Fußball verursacht Fahrradsturz in Drosendorf

Die Fahrerin veriss deswegen den Lenker und stürzte. Sie zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pedelec entstand außerdem ein Schaden von ungefähr 100 Euro.