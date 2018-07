Schwerer Unfall im Kreis Bamberg: Auto überschlägt sich, Insassen eingeklemmt, drei Verletzte

Im Kreis Bamberg hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem insgesamt drei Menschen, teils schwer, verletzt wurden.



Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 73-jähriger Autofahrer mit zwei weiteren Insassen auf der Staatsstraße 2262 zwischen Lisberg und Frenshof in einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überfuhr die Gegenfahrbahn, fuhr geradeaus in ein Feld und überschlug sich.

Anschließend kam das Wrack des VW-Polos auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer aus dem Landkreis Bamberg sowie eine Frau wurden bei dem Unfall schwer, der dritte Insasse leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort und musste das Dach öffnen, um die Verletzten aus dem Auto zu befreien.

