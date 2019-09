Fahrradsturz bei Bamberg: Am Freitagnachmittag (20. September 2019) ist ein 86-jähriger Mann im oberfränkischen Bischberg von seinem Fahrrad gestürzt. Dem Polizeibericht zufolge war der Senior auf einem Radweg am Leinritt unterwegs und ist durch einen Fahrfehler gegen eine Mauer geprallt.

Der 86-Jährige stieß erst mit dem Kopf gegen die Mauer und schlug dann auf den Boden auf. Er trug keinen Fahrradhelm und erlitt in Folge des Sturzes eine schwere Kopfverletzung, so der Polizeibericht. Der Senior wurde umgehend in eine Fachklinik gebracht. Am Fahrrad entstand nur ein leichter Sachschaden.