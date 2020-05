Bamberg: Unfall mit getuntem Auto - Fahrradfahrerin bewusstlos

In Bamberg ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Am Samstagabend (16. Mai 2020) wurde dabei eine Fahrradfahrerin lebensgefährlich verletzt.

Die Dame war gegen 21 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in der Kapuzinerstraße (Bamberger Innenstadt) unterwegs. Dabei wurde sie von einem Auto touchiert. Die 34-Jährige stürzte und verlor das Bewusstsein. Laut Angaben der Polizei hielt der Autofahrer kurz am Unfallort an und gab anschließend Gas.

Unfall in Bamberg: Autofahrer flüchtet

Passanten leisteten umgehend erste Hilfe. Später wurde die Frau vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr.