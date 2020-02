Auto fährt über Bürgersteig und kracht in Hauswand - Zeugen ziehen Fahrer aus Auto - Polizei: "Großes Glück"

Auto fährt in Bamberg auf Bürgersteig in Bamberger Innenstadt - 66-jähriger Fahrer von Zeugen aus dem Unfall-Auto gezogen: Es war kurz vor der Mittagspause, als in der Kapuzinerstraße ein Mann sein Auto auf den Bürgersteig lenkte. Zeugen riefen sofort die Polizei - und zogen den Mann anschließend aus seinem Wagen.

Bamberg: Auto fährt auf Bürgersteig - Zeugen ziehen Mann aus Auto

Wie die Pressesprecherin der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt auf Anfrage von inFranken.de bestätigt, passierte der Vorfall um 10.58 Uhr in der Straße, die zu einem der Touristen-Hotspots in der Bamberger Innenstadt führt. Ein 66-jähriger Mann hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und rammte zwei geparkte Fahrzeuge.