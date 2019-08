Bamberg: Radfahrerin (19) wird von Auto gerammt und verletzt liegen gelassen

Die Polizei Bamberg sucht aktuell nach Zeugen einer Unfallflucht. Am Mittwochmorgen rammte ein Autofahrer eine Radfahrerin und flüchtete. Erst vor wenigen Wochen fuhr eine Autofahrerin einen Radfahrer am Berliner Ring um und ließ ihn verletzt liegen.

Wie die Polizei mitteilt, war die 19-jährige Radfahrerin gegen 8.45 Uhr in der Geisfelder Straße stadtauswärts unterwegs. Als sie nach links in die Böttgerstraße abbiegen wollte, kam ihr ein Auto entgegen, das die junge Frau rammte. In der Folge stürzte die 19-Jährige auf die Fahrbahn und wurde verletzt. Sie kam ins Krankenhaus.

Der oder die Fahrerin des Autos flüchtete von der Unfallstelle. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.