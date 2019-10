Unfall in der Tiefgarage: Am Montagmittag (21. Oktober 2019) wurde die Polizei zu einer Tiefgarage in die Ludwigstraße in Bamberg gerufen. Das teilt die Polizei Bamberg-Stadt mit.

Dort wollte ein 32-jähriger Mann mit seinem Leihwagen ausfahren, was ihm allerdings verweigert wurde, weil er das Ticket nicht entwertet hatte. Daraufhin stieg der Mann mit seinem linken Bein vom Fahrzeug aus und wollte zugleich erneut ein Ausfahren versuchen, was nicht gelang.