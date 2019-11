Bamberg: Mann fährt Fußgängerin an, brüllt sie an und flieht dann

Am Samstagmittag (23. November 2019) wurde in Bamberg gegen 14:30 Uhr eine 52-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg angefahren. Die Frau zog sich dabei mehrere Prellungen zu, blieb aber weitestgehend unverletzt. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Mittelstraße/Spitalstraße.

Fahrer schreit verletzte Frau an, bis sie vor Angst wegrennt

Wie die Polizei mitteilte, schrie der Unfallverursacher die geschädigte Frau nach dem Unfall an. Daraufhin sei die Frau in verängstigtem Zustand davon gerannt. Auch der Verursacher des Unfalls ergriff die Flucht.