Bamberg vor 45 Minuten

Trunkenheit

Bamberg: Frau prallt mit 1,88 Promille gegen Verkehrszeichen und Baum

In der Memmelsdorfer Straße in Bamberg hat eine betrunkene Fahrerin erst eine Verkehrsinsel überfahren und ist dann in einer Tankstelle gegen einen Baum geprallt.