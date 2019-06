Schwerer Unfall in Bamberg: Am Freitag (21. Juni 2019) ist es in Bamberg (Oberfranken) zu einem Unfall gekommen, in den eine Fahrradfahrerin verwickelt war. Laut Informationen der örtlichen Polizei wurde die 59-jährige Radfahrerin dabei lebensgefährlich am Kopf verletzt. Der Unfall ereignete sich am Abtsberg in Gaustadt. Weitere Informationen zum Unfall hat die Polizei bislang nicht veröffentlicht.

Fahrradunfall in Bamberg: Frau verletzt sich lebensgefährlich

Die Beamten suchen jedoch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter 0951/9129-210 entgegen genommen.

