Unfall in Bamberg: Am Samstagabend (13. April 2019) ist es in Bamberg (Oberfranken) zu einem Unfall nahe der Innenstadt gekommen. Dabei war ein 46-jähriger Mann betrunken mit dem Auto unterwegs. In der Brennerstraße kam er plötzlich nach rechts vom Fahrstreifen ab und rammte ein geparktes Auto. Wie die örtliche Polizei berichtet, war die Wucht des Aufpralls derart heftig, dass das andere Auto ein gutes Stück nach vorne geschoben wurde.

Bamberg: Fünfstelliger Schaden nach Alkoholfahrt

Alarmierte Polizisten bemerkten bei der Unfallaufnahme sofort den Alkoholgeruch des Mannes. Ein Test ergab einen Promillewert von 1,44. Im Klinikum Bamberg wurde dem 46-Jährigen später Blut abgenommen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 25.000 Euro.

