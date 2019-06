Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Geisfelder Straße in Bamberg gekommen. Laut Polizei Bamberg-Stadt kollidierte ein 40-jähriger Bamberger mit seinem Wagen zunächst mit einem entgegenkommenden Lkw.

Unfall auf der Geisfelder Straße in Bamberg - 60.000 Euro Schaden, Drogen im Spiel

Durch den Aufprall touchierte das Auto des 40-Jährigen noch zwei weitere parkende Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von 60.000 Euro.

Da bei dem Unfallverursacher Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt wurden, war eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins die Folge. Die Geisfelder Straße musste zur Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde komplett gesperrt werden.

Bei weiteren Unfällen im Kreis Bamberg am Mittwoch wurden zwei junge Radfahrer (12 und 15) teils schwer verletzt.