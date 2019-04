Bamberg: Auto nimmt Fahrradfahrer die Vorfahrt - Radler am Bein verletzt

Am Ostersonntag (21.04.2019) wollte eine 77-jährige Autofahrerin in Bamberg nach links in die Feldkirchenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie jedoch laut Angaben der Polizei Bamberg-Stadt einen 67-jährigen Fahrradfahrer, der an dieser Stelle Vorfahrt hatte.

Beim folgenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 1750 Euro. Der Radfahrer zog sich eine Verletzung am Bein zu und musste im Klinikum Bamberg behandelt werden.

